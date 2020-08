Coronavirus, in Abruzzo 10 nuovi casi tra i giovanissimi

L’Aquila. È allarme anche in Abruzzo per la circolazione del Coronavirus tra giovanissimi. Come riporta il bollettino odierno, sono 13 i nuovi casi accertati nelle ultime ore, 10 dei quali riguardano ragazzi fra i 18 e i 24 anni. Gli esperti della task force regionale, in vista del Ferragosto, rinnovano gli inviti alla prudenza: mascherine e distanziamento restano fondamentali.

Sette i nuovi casi in provincia di Pescara: quattro giovani di Tocco da Casauria rientrati da Malta (la notizia è circolata già ieri, ma i dati sono stati inseriti solo oggi nel bollettino ufficiale), due ragazzi di Montesilvano e un uomo di Loreto Aprutino. Tre nel Chietino: un 21enne di Vasto rientrato da Malta – il giovane era già in ospedale con i sintomi del Covid-19 e si attendeva l’esito del tampone – un ragazzo di San Salvo e un uomo di Francavilla al Mare. Tre i casi nell’aquilano: due giovani di Avezzano e un uomo di Lucoli.

Il totale dei pazienti affetti da Covid-19 in Abruzzo sale a 3.545. Gli attualmente positivi, in aumento, sono 242: in ospedale ci sono 24 pazienti, uno dei quali in terapia intensiva, gli altri 218 sono in isolamento domiciliare. I guariti salgono a quota 2.831. Non ci sono decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 472.