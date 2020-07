Coronavirus, in Abruzzo l’incremento settimanale dei casi è sopra la media nazionale

L’Aquila. Secondo gli ultimi dati forniti dal ministero della Salute in Abruzzo l’incremento settimanale dei casi di coronavirus è sopra la media nazionale.

Prevalenza e incremento settimanale di casi: il grafico mostra il posizionamento delle regioni in relazione alle medie nazionali di prevalenza (numero di casi per 100 mila abitanti) e incremento settimanale dei casi. La zona rossa è caratterizzata da una prevalenza e da un incremento settimanale dei casi sopra la media nazionale.

Nella zona gialla si trovano le regioni con un’alta prevalenza ma con un incremento in riduzione. Nella zona arancione l’incremento settimanale dei casi è sopra la media nazionale ma la prevalenza è sotto mentre nella zona verde sia la prevalenza che la crescita settimanale dei casi sono sotto la media nazionale.

La distribuzione dei contagiati regione per regione: quest’ultimo grafico illustra invece la percentuale dei casi suddivisi per pazienti guariti, in isolamento domiciliare, in terapia intensiva, per ricoverati con sintomi e per pazienti deceduti.