Coronavirus: in Abruzzo nuovi casi in tutte le province

L’Aquila. Sedici nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo.

Sette riguardano i migranti ospiti del Cas di Civitella del Tronto (Teramo), dove si erano già registrate 24 positività, e nove riguardano il territorio. Il totale regionale sale così a quota 3.532 pazienti affetti da Covid-19 dall’inizio dell’emergenza. Gli attualmente positivi, 13 in più rispetto a ieri, sono 234. I guariti sono 2.826 (+3). Non si registrano decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 472.

Dei nove nuovi casi territoriali, due, nell’Aquilano, sono relativi al focolaio di Sulmona: un paziente del capoluogo peligno ed uno di Pratola Peligna. Quattro i casi nel Teramano: uno a Giulianova, uno a Colonnella, uno a Teramo e uno a Sant’Omero. Due i casi nel Pescarese: un paziente di Pescara ed uno di Scafa. Un caso, infine, a Francavilla al Mare (Chieti). Del totale dei casi positivi, 290 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 881 in provincia di Chieti, 1.641 in provincia di Pescara, 689 in provincia di Teramo e 28 fuori regione, mentre per tre sono in corso verifiche sulla provenienza. Del totale delle persone al momento malate, 24 pazienti (+1) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e uno (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 209 (+12) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 290 sono residenti

o domiciliati in provincia dell’Aquila (+2), 881 in provincia di Chieti (+1), 1.641 in provincia di Pescara (+2), 689 in provincia di Teramo (+11), 28 fuori regione e 3 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 138.681 test.