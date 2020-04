Coronavirus, in Abruzzo preoccupante aumento di casi in rapporto ai test. Si fanno pochi tamponi

Pescara. Crescono in Abruzzo i casi in rapporto ai tamponi analizzati. Nell’ultima settimana, come emerge dal grafico, c’è stata una crescita costante del numero dei casi in relazione al numero dei tamponi. Il numero dei test eseguiti in Abruzzo, infatti, dal 4 aprile è sempre diminuito, a parte ieri che è leggermente risalito.

Il bollettino ufficiale. Sono stati registrati, nella nostra Regione, dall’inizio dell’emergenza 1799 (+4,35%) casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo e da ieri si è aggiunta anche l’Università di Chieti. Rispetto al giorno precedente si registra un aumento di 78 nuovi casi, su un totale di 683 tamponi analizzati,11.4% di positivi sul totale. Nella giornata del 6 aprile i positivi erano stati 18 su un totale di 394 tamponi analizzati (4.5%). 337 (-0,88%) pazienti sono ricoverati in ospedale, 67 (+1,51%) in terapia intensiva mentre gli altri 1087 (+6,67) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza da parte delle Asl e a questi vanno aggiunti anche i deceduti e i guariti.

I nuovi guariti e il tasso di mortalità. 172 (+1.77%) sono i pazienti deceduti in totale di cui 3 nella giornata di ieri. Nella nostra regione il tasso di letalità è del 9.8%. Va precisato che questi dati sono raccolti ai solo fini di elaborazione statistica e non possono essere considerati come dati epidemiologici ufficiali. Salgono a 136 (+7,08%) i pazienti guariti e di questi 116 quelli che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 20 guariti quelli cioè che hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dei 78 casi positivi al Covid 19 registrati ieri, 6 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 16 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 29 alla Asl di Pescara e 27 alla Asl di Teramo.

Il rapporto Tamponi-nuovi contagi. Dei 78 casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 6 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 16 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 29 alla Asl di Pescara e 27 alla Asl di Teramo, sono stati eseguiti complessivamente 14904 (+5,97) test, di cui 9423 sono risultati negativi. Sono stati 706 i test della giornata di ieri. Ogni 9 tamponi fatti 1 è positivo e il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri è del 11%.

La mappa del contagio. Del totale dei casi positivi, 189, che corrisponde all’11%, si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 343, il 19%, alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 756, pari al 42%, alla Asl di Pescara e 511, il 28% alla Asl di Teramo.