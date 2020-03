Coronavirus in Abruzzo, tre casi confermati in provincia di Chieti: sono tutti in isolamento

Chieti. Al momento sono tre i casi di Coronavirus confermati in provincia di Chieti. Le persone si trovano tutte ricoverate in isolamento presso le unità operative di Malattie infettive di Chieti e Vasto, respirano autonomamente e non presentano un quadro clinico che necessita di terapia intensiva.

Il paziente ricoverato al “Santissima Annunziata” di Chieti è in condizioni stabili e in giornata sarà sottoposto ad accertamenti radiologici per un controllo della situazione polmonare. Stabili, con segni di miglioramento, anche i due pazienti ricoverati a Vasto, sui quali la prossima settimana saranno eseguiti test di controllo. Salgono dunque a 9 i casi di Coronavirus in Abruzzo, di cui 7 già confermati dalle controanalisi dei centri di secondo livello.