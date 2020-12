Coronavirus in Italia, 14842 i nuovi casi nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 634

Sono 14.842 i positivi al test sul coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del ministero della Salute. Le vittime sono 634. Sono 149.232 i test per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, in aumento di oltre 38mila rispetto a ieri, secondo i dati del ministero della Salute. Il rapporto tra positivi e tamponi è del 9,9% in netto calo rispetto a ieri (era del 12,3%).

Ancora in calo le terapie intensive: sono 192 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: Il saldo giornaliero è di -37 unità , portando il totale delle persone in rianimazione a 3.345. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 443 meno di ieri, per un totale di 30.081 pazienti. (

In Abruzzo tornano a crescere i contagi, con 321 casi registrati nelle ultime ore, e un rapporto positivi-tamponi che risale del 7.9%. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti, sono 16449 (-192 rispetto a ieri). Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 444065 test (+3957 rispetto a ieri). 658 pazienti (-20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 69 (-4 rispetto a ieri – si registrano 4 nuovi ricoveri, 4 dimissioni e 4 decessi) in terapia intensiva, mentre gli altri 15722 (-168 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 9925 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+43 rispetto a ieri), 5931 in provincia di Chieti (+124), 6177 in provincia di Pescara (+66), 8264 in provincia di Teramo (+80), 251 fuori regione (+2) e 162 (-3) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità.