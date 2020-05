Coronavirus, in Italia 228.658 casi in totale. Record di tamponi in un giorno, circa un positivo ogni 115 test

Coronavirus: a oggi, 22 maggio, si contano 59.322 casi attualmente positivi in tutta Italia. Dall’inizio dell’epidemia, i casi in totale sono 228.658. I nuovi casi registrati oggi sono 652.

Le vittime, in totale, sono 32.616, con un incremento di 130 decessi rispetto a ieri. I guariti nelle ultime 24 ore sono 2.160, per un totale di 136.720. Continuano a diminuire i ricoveri in terapia intensiva: sono 595 (45 in meno rispetto a ieri). Le persone ricoverate con sintomi sono 8.957 (312 in meno rispetto a ieri). Sono invece 49.770 le persone in isolamento domiciliare (1.281 in meno rispetto a ieri).

Record di tamponi in un solo giorno: oggi sono stati 75.380. La percentuale dei positivi trovati sui tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia è di 0,86%, circa un positivo ogni 115 test. La percentuale invece rispetto ai soli nuovi casi testati – escludendo i tamponi ripetuti sullo stesso paziente -, il criterio richiesto dal ministero della Salute, è dell’1,5%, comunque al livello più basso (era al 9,6% il 26 aprile). In Lombardia, la regione più colpita, la percentuale di positivi sui nuovi casi testati è del 2,7%.