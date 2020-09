Coronavirus: Italia in prima linea con i propri ricercatori

“Voglio esprimere un sentimento di orgoglio perché l’Italia è in prima linea con i propri ricercatori”, ha detto il ministro della salute Roberto Speranza parlando con i cronisti a Siena circa l’efficacia delle sperimentazioni dei vaccini contro il Coronavirus.

“La scienza e la ricerca ci metteranno nelle condizioni di vincerla questa sfida e l’Italia c’è, a testa alta, con le proprie forze, con la propria ricerca, intelligenza e capacità di investire. Noi abbiamo delle istituzioni che sono molto attente e accorte e tutti i percorsi che mettiamo in campo hanno una certificazione e una validazione. Noi terremo il livello di cautela e di prudenza più alto possibile. Non siamo arrivati al traguardo, bisogna sempre dire la verità, ma io vedo un mondo della ricerca che sta facendo passi in avanti e io sono ottimista. L’umanità vincerà contro il virus. Esprimo apprezzamento e orgoglio per quello che viene fatto qui dai nostri ricercatori e scienziati. L’Italia da come sempre il proprio contributo a questa sfida mondiale. Lo stiamo facendo su tutto, qui a Siena, lo stiamo facendo sugli anticorpi monoclonali. I dati sono interessanti, ci sarà ancora molto da lavorare e da verificare ma apriamo una strada per avere cure certe e sicure che possano portarci a un risultato positivo rispetto a questa sfida drammatica che il Covid ha portato a tutta l’umanità. E’ un orgoglio per il Paese il fatto che questi ricercatori operino sul territorio nazionale. Abbiamo bisogno di costruire il massimo di sinergia possibile. È una sfida di tutta la nostra comunità nazionale e il governo nazionale darà il massimo sostegno a questo progetto”.

“Non bisogna dare nulla per scontato. Com’è noto il Covid continua ad avere numeri significativi, quindi guai ad abbassare la guardia. Abbiamo mesi in cui dobbiamo ancor resistere in vista di un vaccino sicuro e cure sicure come quelle che ci auguriamo possano partire propria dalla ricerca fatta in questo palazzo. “In questi mesi dovremo ancora rispettare le regole, quindi l’utilizzo della mascherina e del distanziamento di almeno un metro. Regole fondamentali che il nostro Paese ha imparato e che dobbiamo conservare. ‘auspicio è che nel giro di un po’ di mesi possiamo avere buone notizie sia sull’ambito dei vaccini che delle cure, ma nel frattempo massima attenzione perché il virus circola e dobbiamo avere un livello attenzione ancora molto alto”.