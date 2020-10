Coronavirus Italia, nuovo record con 26mila casi. Oltre 200mila tamponi, 217 i morti

Ancora un record per i contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: i positivi sono 26.831(ieri erano stati 24.991). I morti sono 217 (ieri erano stati 205), secondo i dati del ministero della Salute. Sono 201.452 i tamponi per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, il nuovo record, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 2.500 più di ieri.

Anche in Abruzzo si registra un boom di contagi, con 482 nuovi casi rispetto a ieri. Del totale dei contagiati, 2.622 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+135 rispetto a ieri), 1.816 in provincia di Chieti (+64), 2.665 in provincia di Pescara (+62), 2.382 in provincia di Teramo (+196), 61 fuori regione (+2) e 128 (+22) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Dei nuovi casi, 183 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti. I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 75, di cui 19 in provincia dell’Aquila, 8 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 36 in provincia di Teramo.