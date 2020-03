Coronavirus, la denuncia del M5S: Asl di Chieti nel caos, carenza dispositivi e mancata sicurezza

L’Aquila. “Mentre le indicazioni che arrivano dal Governo nazionale per contrastare il Coronavirus si fanno sempre più stringenti, la Asl Lanciano Vasto Chieti alleggerisce le maglie dei controlli, dando inspiegabilmente indicazioni di utilizzare Dispositivi di Protezione Individuale di un più basso livello rispetto a due settimane fa, anche con casi potevi”. Così il vice presidente della Commissione Sanità di Regione Abruzzo Francesco Taglieri, consigliere regionale del M5S, secondo il quale “dalle mascherine FFP2 si è passati a far indossare quelle chirurgiche a sanitari a contatto con pazienti positivi”.

Taglieri, il capogruppo Sara Marcozzi e il presidente della commissione Vigilanza, Pietro Smagiassi, hanno scritto una lettera al governatore, Marco Marsilio, per segnalare alcune gravi criticità causate “dalla inadeguatezza della direzione generale a fornire il minimo coordinamento”: per questo la Marcozzi ha chiesto a Marsilio e all’assessore alla sanità Nicoletta Verì “di valutare il cambio dei vertici della Asl2 per manifesta incapacità”.

I pentastellati, tra le altre cose, denunciano i mancati controlli di medici entrati in contatto senza dispositivi con contagiati covid-19 al Renzetti di Lanciano, la mancata sanificazione di reparti, e poi la carenza di dispositivi di sicurezza, in questo senso Smargiassi sottolinea che “le ultime mascherine arrivate anche in presidi con consolidati casi di Covid-19, sono simili più a panni per spolverare che a dpi”.

“Molto grave e pericoloso”, denuncia ancora la Marcozzi, “il caos che attanaglia la Asl2 relativamente ai protocolli Covid19: medici di base che si rifiutano di visitare i pazienti; pazienti rimbalzati telefonicamente tra medici di base, numero verde e 118, numero verde non in grado di fornire le informazioni e le indicazioni necessarie; pazienti sospetti Covid convocati dalla Asl per recarsi autonomamente, senza indicazioni e senza protezioni per sé e per gli altri”, conclude, “in ospedale per effettuare il tampone; anziani bisognosi di cure lasciati privi di qualsivoglia assistenza domiciliare”.