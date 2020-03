Coronavirus, la mappa aggiornata in Abruzzo: 4 morti e 37 in terapia intensiva

Pescara. Brusco aumento dei contagi in Abruzzo: il bilancio è arrivato a 176 positivi al Covid-19, 39 in più in un solo giorno, tra cui una ragazzina di 12 anni. La provincia di Pescara continua a essere la più martoriata. E il picco deve ancora arrivare, come dichiarato dai medici. Addirittura, in base a uno studio effettuato in Gran Bretagna, si uscirà da questa emergenza nella primavera del 2021. Intanto in Italia, dal 24 febbraio, giorno zero, sono 23073 i malati e 2158 i morti.

Intanto sembrerebbe che Penne, nel Pescarese, sia stata “blindata”. Nel mentre risultano positivi i parenti degli infetti residenti in altri paesi. Preoccupa, infatti, la crescita di coloro che hanno sviluppato il virus nella zona della Val Fino.

Nella nostra regione, 71 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 37 in terapia intensiva, mentre gli altri 57 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 4 pazienti deceduti (spetterà in ogni caso all’Istituto Superiore di sanità attribuire le morti al Coronavirus, in quanto si tratta di persone già affette da patologie pregresse), 5 pazienti clinicamente guariti (che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici) e 2 guariti (che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi).

Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il laboratorio di Pescara ha eseguito 1533 test, di cui 897 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti, è legato al fatto che più test vengono effettuati sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami presi in carico e tuttora in corso.

Dei casi positivi, 18 si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 38 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 101 alla Asl di Pescara e 19 alla Asl di Teramo. Va precisato che il numero elevato di casi registrati a Pescara è anche legato al fatto che al Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della regione. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione.