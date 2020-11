Coronavirus, l’Aquila piange Adriano Perrotti. Biondi: vuoto enorme. Pezzopane: perdita per la città

L’Aquila. L’Aquila piange Adriano Perrotti, ex consigliere comunale della città. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Per il sindaco, Pierluigi Biondi, “con Adriano Perrotti se ne va uno dei personaggi più incisivi e caratterizzanti della nostra comunità. Il suo impegno, costante, per una città più inclusiva, la grande passione per la politica, quella con la P maiuscola e che va al di là delle appartenenze, il suo essere mai banale, mai sopra le righe sono solo alcuni degli elementi che lascia in eredità a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo”.

“Preziosi sono stati i suoi suggerimenti e stimoli nel percorso che ha portato all’istituzione del disability manager presso il Comune dell’Aquila, figura che oggi rappresenta un patrimonio collettivo di questa terra”, scrive il primo cittadino, “l a sua scomparsa lascia un vuoto enorme. A titolo personale e della municipalità mi unisco alle condoglianze ai familiari. In questo momento di profondo dolore sono vicino alla moglie Bernadette, alle sorelle Sabrina e Isadora e al fratello Ettore”.