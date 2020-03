Coronavirus Marsica, la mappa aggiornata: a quota 40 i contagi con 4 nuovi positivi ad Avezzano

Avezzano. Sale a quota 40 la mappa dei contagi aggiornata. Oggi il bollettino fa registrare quattro nuovi casi ad Avezzano. Sono 88 invece i casi positivi al Covid-19 nella provincia dell’Aquila, di cui 41 ricoverati non in terapia intensiva (1 ricoverato in altra Asl), 13 in terapia intensiva e 27 in isolamento domiciliare (di cui 1 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 2 i guariti e 5 i deceduti (2 proveniente da altra Asl).

I nuovi contagiati sono stati ricoverati all’Aquila e sono stati avviati tutti gli accertamenti per ricostruire la rete di contatti che sarebbero però tutti all’interno della stessa famiglia della locale comunità rom dove ci sarebbero anche altre persone in isolamento domiciliare

All’interno della Asl, dei positivi Covid-19 finora registrati 18 sono dell’Aquilano (4 ricoverati non in terapia intensiva, nessuno in terapia intensiva, 13 in isolamento domiciliare, di cui uno in altra Asl , e 1 guarito), 38 della Marsica (23 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl , 1 in terapia intensiva, 11 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 2 deceduti), 2 dell’area Peligna (2 in isolamento domiciliare), 8 dell’area Sangrina (5 ricoverati non in terapia intensiva, 1 ricoverato in terapia intensiva, 1 in isolamento domiciliare e 1 deceduto) e 22 di altra Asl (9 ricoverati non in terapia intensiva, 11 in terapia intensiva e 2 deceduti).

In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 534 persone, di cui 275 dell’Aquilano, 227 della Marsica e 32 dell’area Peligno-Sangrina. In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 192 persone, di cui 8 dell’Aquilano, 121 della Marsica e 63 dell’area Peligno-Sangrina. La sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria è disposta dalla Asl per chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato. Le autorità sanitarie controllano in modo periodico lo stato di salute dell’individuo con telefonate quotidiane.

La sorveglianza passiva è una forma di quarantena decisa autonomamente da chi ritiene di aver avuto contatti a rischio.