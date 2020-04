Coronavirus Marsica: un solo caso nelle ultime 24 ore, positivo un cittadino di Avezzano

Avezzano. Un solo caso anche oggi nell’intero territorio marsicano di positività al covid19. Si tratta di una persona di Avezzano che fa salire il bilancio provinciale dei contagiati a 229 casi, di cui 48 ricoverati non in terapia intensiva (4 ricoverati in altra Asl), 13 in terapia intensiva e 120 in isolamento domiciliare (di cui 6 in altra Asl). Dall’inizio dell’emergenza, in tutta la Asl provinciale, sono complessivamente 28 guariti e 20 i deceduti (12 provenienti da altra Asl). Sale a 96 il numero dei contagiati nella Marsica di cui 43 registrati nella città di Avezzano. Lo rendono noto il direttore generale della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, Roberto Testa, e il sindaco dell’Aquila e presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl, Pierluigi Biondi.

Inoltre, secondo l’Unità di crisi del Comune dell’Aquila, dati forniti dal dipartimento di Prevenzione della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, dei positivi finora registrati 34 sono dell’Aquilano (2 ricoverati non in terapia intensiva, 1 terapia intensiva, 23 in isolamento domiciliare, di cui 2 in altra Asl, e 8 guariti), 87 della Marsica (16 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 2 in altra Asl, 4 in terapia intensiva, 46 in isolamento domiciliare, 16 guariti e 5 deceduti), 56 dell’area Peligna (15 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl, 3 in terapia intensiva, 35 in isolamento domiciliare, di cui 4 in altra Asl, 1 guarito e 2 deceduti) 17 dell’area Sangrina (4 ricoverati non in terapia intensiva, di cui 1 in altra Asl, 0 ricoverati in terapia intensiva, 10 in isolamento domiciliare, 2 guariti e 1 deceduto) e 35 di altra Asl (11 ricoverati non in terapia intensiva, 5 in terapia intensiva, 6 in isolamento domiciliare, 1 guarito e 12 deceduti).