Coronavirus, oggi in Abruzzo 207 nuovi positivi. Contagiato anche un neonato di 4 mesi

L’Aquila. Coronavirus, oggi in Abruzzo i nuovi casi positivi sono 207 su 2077 tamponi eseguiti. I contagiati, di età compresa tra i 4 mesi e i 96 anni, sono così distribuiti: 99 in provincia di Teramo, 46 in provincia dell’Aquila, 36 in provincia di Chieti, 24 in provincia di Pescara, 2 fuori regione.

Oggi le vittime registrate sono 2, mentre i guariti sono 33 (23299 in totale). Gli attualmente positivi aumentano di 172 unità (11423 in totale). Aumentano i ricoverati in ospedale: +2 in area medica (445 in totale) e +4 in terapia intensiva (41 in totale). Entrano in isolamento domiciliare altre 166 persone (10937 in totale).