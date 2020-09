Coronavirus, oggi in Abruzzo 47 nuovi casi e un decesso

L’Aquila. Coronavirus: oggi, 27 settembre, in Abruzzo sono stati registrati 47 nuovi positivi e un decesso (una 90enne di Montesilvano).

Ecco la distribuzione dei nuovi positivi: 7 in provincia dell’Aquila, 11 in quella di Chieti, 20 in quella di Pescara, 4 in quella di Teramo e 5 in fase di verifica. I nuovi casi sono di età compresa tra 1 e 89 anni.

Ad oggi, ci sono 55 pazienti ricoverati in Abruzzo (di cui 5 in terapia intensiva) e 807 in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi salgono a 862. Dall’inizio dell’emergenza ci sono stati 3040 guariti/dimessi in Abruzzo. I test analizzati in Abruzzo nelle ultime 24 ore sono 2188 (196437 dall’inizio dell’emergenza).