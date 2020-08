Coronavirus, oggi in Italia 1365 nuovi casi e 4 vittime. Diminuiscono i tamponi

Coronavirus, in Italia calano leggermente i contagi: sono 1.365 (contro i 1.444 di ieri) nelle ultime 24 ore. Oggi 4 vittime, in aumento rispetto a ieri, quando ce n’è stata una; il numero complessivo dei morti raggiunge 35.477.

Oggi in Italia sono stati analizzati “solo” 81.723 tamponi, in calo rispetto a ieri di circa 18mila unità, ma nel bollettino di oggi – fornito dal ministero della salute – viene specificato che la Regione Basilicata comunicherà solo domani il numero dei tamponi e dei casi testati di oggi.

Oggi i guariti sono 312 (complessivamente 208.224), mentre gli attualmente positivi aumentano di 1.049 (per un totale di 24.205). In lieve crescita anche i pazienti in terapia intensiva (+7), in aumento per il terzo giorno consecutivo, i ricoverati con sintomi (+83) e i pazienti in isolamento domiciliare (+959).