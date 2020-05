Coronavirus, oggi in Italia 242 morti, ma continuano a scendere i ricoveri in terapia intensiva

Coronavirus, la curva epidemica nazionale segna oggi, 15 maggio, +0,35% (ieri +0,44%). I tamponi elaborati sono 68.176 (contro i 71.876 del giorno precedente). I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 789, ma 55 di questi sono relativi a casi delle scorse settimane che la Regione Lazio ha recuperato nel conteggio. Il rapporto tamponi / positivi è 1,1% (ieri 1,3%).

I contagiati totali in Italia sono 223.885, con 72.070 infezioni in corso, 120.205 guarigioni e 31.610 deceduti (+242). Per il 40esimo giorno consecutivo cala il numero delle terapie intensive: 808 contro 855 di ieri.

In Lombardia la curva epidemica segna +0,35% (+0,62% ieri) con 299 nuovi casi (522 ieri). I tamponi elaborati sono 12.162 (14.080 ieri). Il rapporto tamponi / positivi scende da 3,7% a 2,4%. Il numero dei contagiati è 84.119. In calo i ricoverati nelle strutture ospedaliere (-113) e i pazienti in terapia intensiva (-21).