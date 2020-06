Coronavirus, oggi in Italia 296 nuovi contagi e 34 vittime

Emergenza Coronavirus: ad oggi, 25 giugno, in Italia si contano 296 nuovi contagi e 34 decessi (la Regione Marche dopo un ricalcolo ha sottratto 3 decessi precedentemente segnalati). Il numero totale di casi in Italia, dall’inizio dell’epidemia, è 239.706. I casi attualmente positivi sono 18.303, 352 in meno rispetto a ieri.

Oggi i guariti sono 614 (contro i 1.526 di ieri), per un totale di 186.725. In totale, i decessi sono 34.678 dall’inizio dell’emergenza. In terapia intensiva ci sono 103 pazienti, 4 in meno di ieri.

In Lombardia, la regione più colpita, si registrano 170 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, il 57,4% del totale nazionale. In Emilia Romagna 47 nuovi contagiati: pesa il focolaio alla Brt di Bologna. In doppia cifra anche Liguria (14) per il cluster in una Rsa e la Campania (12) per gli infettati nella comunità bulgara di Mondragone nel Casertano. I tamponi sono in aumento rispetto a ieri a quota 56.061. In Lombardia si registrano anche 22 decessi sui 34 giornalieri di tutta Italia.