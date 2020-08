Coronavirus, oggi in Italia 574 nuovi casi e 3 morti

Coronavirus, in Italia i contagi continuano ad aumentare: nelle ultime 24 ore sono stati 574, rispetto ai 523 di ieri. Per avere un aumento più alto di nuovi positivi bisogna risalire al 24 giugno, quando furono 577. In Veneto (127) e Lombardia (97) gli incrementi più consistenti. Complessivamente sono 252.809 le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia. In calo, invece, i morti: sono 3, contro i 6 di ieri.

Solo in Valle d’Aosta e Molise non si sono registrati nuovi casi. Tra le Regioni, quella con l’incremento maggiore di casi è il Veneto (+157), seguito da Lombardia (+97) ed Emilia Romagna (+57).

I ricoverati con sintomi sono 771 (-15 rispetto a ieri). In terapia intensiva ci sono 56 pazienti (uno in più di ieri), mentre i positivi in isolamento domiciliare sono 13.422 (+182). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 46.723, in diminuzione rispetto a ieri.