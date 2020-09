Coronavirus, oggi in Italia 978 nuovi casi e 8 morti. Le terapie intensive risalgono sopra 100

Coronavirus, lieve calo dei nuovi casi in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 978, 18 meno di ieri. Otto le vittime, due in più di ieri. In aumento il numero dei tamponi effettuati: 81.050, contro i 58.518 del giorno precedente. I casi totali sono saliti a 270.189 (+975). I morti sono diventati 35.491.

Risalgono sopra quota 100 i ricoverati in terapia intensiva: sono 107, 13 in più di ieri. Sono la Lombardia (21) e la Sicilia (10) le regioni con il maggior numero di pazienti in terapia intensiva. I ricoverati con sintomi sono 1.380, con un aumento di quasi 100 nelle ultime 24 ore. Salgono anche le persone in isolamento domiciliare (25.267) e il totale degli attualmente positivi (26.754). I dimessi e i guariti sono diventati 207.944 (quasi 300 in più).