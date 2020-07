Coronavirus, oggi in Italia decessi al minimo storico: 3 vittime nelle ultime 24 ore. Non succedeva da febbraio

Diminuisce il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della salute sono 219, a fronte dei 249 di ieri. Nel bollettino odierno viene però evidenziato che il Molise segnala che un caso del 18 luglio risulta essere negativo confermato (il che porterebbe a 218 nuovi contagi). Gli attualmente positivi sono ora 12.440 (+72), i guariti 196.949 (+143).

I casi totali salgono a 244.434, i morti arrivano a 35.045. Le vittime sono al minimo storico dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia: nelle ultime 24 ore sono decedute “solo” 3 persone positive al Coronavirus. Un dato simile sul numero di vittime non si registrava dallo scorso 23 febbraio, quando in un solo giorno si registrarono i decessi di tre persone che avevano anche altre patologie pregresse: quarta, quinta e sesta vittima dall’inizio della pandemia conclamata. Il primo decesso di una persona positiva al virus è avvenuto invece il 21 febbraio. Il record per numero di vittime nell’arco di 24 ore è stato raggiunto con il bollettino diffuso lo scorso 27 marzo, quando si registrarono 919 morti. Gli unici tre decessi registrati nel bollettino di oggi sono avvenuti in Veneto, Lazio e Basilicata.

I nuovi positivi sono 33 in Lombardia, 51 in Emilia Romagna, 48 in Veneto, 23 in Liguria, 17 nel Lazio e 16 in Toscana, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Marche, Valle d’Aosta, Umbria e Molise che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, uno meno di ieri, i ricoverati con sintomi sono 743 (-14), quelli in isolamento domiciliare sono 11.648 (+87). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 35.525, in diminuzione rispetto a ieri.