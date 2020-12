Coronavirus, Pd Chieti: Marsilio inizi ad utilizzare i fondi stanziati per la sanità dell’Abruzzo

Chieti. “Messa da parte la pessima figura a danno degli abruzzesi e delle attività commerciali a seguito dell’ordinanza 106, chiaramente illegittima come stabilito anche dal Tar Abruzzo, il presidente della Regione, Marco Marsilio, accantoni ora le comparsate in tv e rimetta al centro

dell’agenda politica la salute degli abruzzesi e l’economia della Regione”, dichiara il Pd Chieti.

“Pertanto invece di continuare ad alimentare polemiche, addossando la responsabilità del ritorno in zona rossa per un sol giorno al Governo, Marsilio dovrebbe ora iniziare a lavorare affinché vengano riconosciuti i 4 giorni di anticipo voluti dalla giunta senza calendario, per far sì che l’Abruzzo torni in zona gialla come tutte le altre regioni prima di Natale. Inoltre, al netto dei fondi per le zone rosse del primo lockdown, dei ristori per le imprese per le Partite Iva e dei vaccini antinfluenzali fermi ancora al palo a causa delle lentezza governativa della giunta regionale a guida centrodestra che in questi mesi si è concentrata solo sull’erogazione degli oltre 12 milioni di euro per il Napoli Calcio, è bene che Marsilio inizi ad utilizzare anche i 108 milioni di euro stanziati dal Governo Conte e destinati alla sanità abruzzese. Solo se si mette in sicurezza la salute degli abruzzesi si può aiutare l’economia locale”.