Coronavirus: personale sanitario senza protezioni, arriva la diffida dei sindacati

L’Aquila. In emergenza coronavirus il personale sanitario è senza protezioni ed arriva la diffida dei sindacati.

“La Cgil Abruzzo Molise”, si legge in una lettera a firma di Paola Puglielli, segretario generale del sindacato, “intende inoltrare formale diffida adadempiere a fronte dell’insufficiente/inesistente fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale per il personale esposto con differenti modalità al rischio di contagio da Covid-19. Riceviamo infatti continue segnalazioni circa la grave carenza di dispositivi di protezione individuale per gli operatori della sanità abruzzese, per quanti lavorano nei servizi esternalizzati, per gli operatori della sanità privata accreditata e per i professionisti che operano nell’ambito delle attività del Piano Sociale di Zona nei servizi che non sono stati sospesi e che garantiscono la continuità assistenziale presso il domicilio degli utenti”.

“Si rende necessario che gli organi deputati”, sottolinea, “ognuno per la propria competenza, adottino linee Guida univoche e cogenti sull’intero territorio regionale, che sia stabilito a monte la non indifferibilità o meno delle diverse prestazioni assistenziali, come pure occorre una azione di controllo sul rispetto di dette indicazioni. Ancora in queste ore sono ancora troppi gli operatori costretti a lavorare in condizioni che non rispettano gli standard di sicurezza previsti con la conseguente possibile messa a rischio della loro salute e degli stessi utenti. In moltissimi casi, altresì, si sta registrando l’assoluta scarsezza di mascherine chirurgiche e addirittura si segnala la consegna al personale di pochissime mascherine da utilizzare per più giorni di seguito, nonostante le stesse siano esclusivamente monouso”.