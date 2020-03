Coronavirus, Pezzopane (Pd): Regione sostenga emittenti locali, online, giornali regionali ed autorità sanitarie

L’Aquila. “Sconcerta che la Regione Abruzzo abbia trovato rapidamente tempo e soldi per attribuire un incarico a trattativa diretta dentro la soglia dei 40mila euro, per un fantomatico progetto di comunicazione istituzionale”. Tuona così la deputata dem, Stefania Pezzopane, sulla delibera della Regione Abruzzo per la propaganda istituzionale.

“Ma la regione lo sa che gli ospedali ed i medici di base attendono ancora mascherine e tamponi, e che questa rimane la assoluta e primaria necessità?”, sottolinea la deputata dem, “se però la regione ritenesse nella sua autonomia di dover fare comunicazione istituzionale e dare più informazioni tecniche, scientifiche e comportamentali ai cittadini, perché allora non sostenere direttamente ed efficacemente emittenti locali, radio, giornali online ad ampia diffusione e quotidiani regionali “.

La Pezzopane propone “invece di foraggiare con le risorse pubbliche una unica società ( proprio quella che ha fatto la campagna elettorale per il Presidente Marsilio), si sostenga l’emittenza locale, le radio, la stampa online ed i giornali regionali che tanto stanno facendo, pur nelle difficoltà in cui si sta operando, per dare informazioni puntuali. Anche un piccolo sostegno in questo momento per la mera informazione e comunicazione istituzionale potrebbe avere un senso”.

“Se invece si vuole utilizzare l’emergenza ed i soldi pubblici per fare “propaganda politica”, conclude la deputata del Partito democratico, “immagino che la Regione manterrà la sua scelta, che nulla ha a che fare però con i bisogni degli abruzzesi in questo momento”.