Coronavirus, preoccupante tendenza in Abruzzo: calano i tamponi analizzati ma aumentano i casi

Pescara. La curva epidemica non scende ed è ormai adagiata, per il quarto giorno consecutivo, al 4%. Però preoccupa la tendenza degli ultimi tre giorni in cui emerge chiaramente come il numero dei casi cresca, nonostante quello dei tamponi eseguiti diminuisca. Buone notizie arrivano invece dalle terapie intensive da dove sembra partita la riscossa al Coronavirus: si riscontra infatti ancora una diminuzione, sono attualmente 67 (-5,63%) rispetto al giorno precedente e si registra il dato più basso negli ultimi 10 giorni. Calano gli ospedalizzati 414 (-2,58%); significativo balzo in avanti dei guariti con un +5,04%. In crescita, purtroppo, il triste numero dei morti +3,26%. Questo però non corrisponde a un freno dei decessi che nell’ultimo giorno fanno registrare un calo, con una media generale che però resta sopra il 9% facendoci attestare tra le prime 8 regioni per mortalità.

Il bollettino della situazione in Abruzzo. Dall’inizio dell’emergenza sono stati registrati 1703 (+4.6%) casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nei laboratori di riferimento regionale. 347 pazienti sono ricoverati in ospedale, 67 (-5.6%) in terapia intensiva e di questi 12 in provincia dell’Aquila, 15 in provincia di Chieti, 29 in provincia di Pescara e 11 in provincia di Teramo. Sono in tutto 414 (-2.58%) gli attuali ospedalizzati mentre gli altri 1006 (+8,1%) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl e a questi vanno aggiunti anche i deceduti e i guariti.

Mortalità. Siamo ancora a saldo negativo. per differenza tra guariti e deceduti; è di 125 (+3.3%) il numero dei primi, 6 nelle ultime 24 ore, di cui 109 quelli che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19 sono diventati asintomatici e 19 quelli che hanno risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Salgono invece a 158 i decessi, 5 nelle ultime ventiquattro ore che corrispondono al +3.3.. Nella nostra regione il tasso di letalità è del 9.28% (17.65% in Lombardia – 5.80% Molise – Lazio 5.64%). Va precisato che questi dati sono raccolti ai solo fini di elaborazione statistica e possono essere considerati come dati epidemiologici ufficiali.

I Tamponi processati e i nuovi contagi. Dei 75 (+4.60%) casi positivi al Covid 19 registrati oggi, 5 fanno riferimento alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, 8 alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti, 28 alla Asl di Pescara e 34 alla Asl di Teramo. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 13598 (+5,92) test, di cui 8459 sono risultati negativi mentre il totale dei tamponi positivi corrisponde al 12,52%. Sono stati 761 i test della giornata di ieri. Ogni 10 tamponi fatti 1 è positivo e il rapporto nuovi contagiati-tamponi giornalieri è del 9.9%.

La mappa del contagio. Del totale dei casi positivi: 179, pari all’10%, si riferiscono alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila dove nella giornata di eri si sono registrati 5 nuovi casi; 325 pari al 19% alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti dove in 24 ore sono aumentati di 8 i positivi; 727 pari al 43%, alla Asl di Pescara, qui in una giornata i nuovi casi sono stati 28, e 472 pari al 28% alla Asl di Teramo dove sono stati 34 i nuovi casi.