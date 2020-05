Coronavirus, quale futuro per i lavoratori dello spettacolo? Febbo incontra il coordinamento dei teatri abruzzesi

Le proposte sono state elaborate e presentate in grande velocità: tendono, in questa prima fase, al supporto emergenziale per tutte le figure professionali, sia quelle organizzate in compagnia, cooperative, associazioni, sia per le persone fisiche, nel rispetto di parametri contributivi e sulla scorta di documentazione comprovante l’effettivo status di “lavoratori dello spettacolo”. Su proposta dello stesso Febbo, superato questo passaggio, si potrà ulteriormente delineare una misura di sostegno per le attività di ripartenza che, stando alle ultime notizie provenienti dal Ministero, potrebbero essere non così lontane come si pensava in un primo momento.