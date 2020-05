Coronavirus, quasi 1000 contagi giornalieri: Russia, Spagna e Regno Unito superano Italia

Roma. Oggi, 14 maggio, la curva epidemica nazionale relativa all’incremento dei casi giorno su giorno segna +0,44% (ieri +0,40%). I tamponi elaborati sono 71.876 contro i 61.973 di ieri. I positivi al test sono 992 (ieri 888). Il rapporto tamponi / positivi è 1,3% (ieri1,4%). I contagiati totali sono 223.096 con 76.440 infezioni in corso, 115.288 guarigioni e 31.368 deceduti (+262).

In calo per il 39esimo giorno consecutivo le terapie intensive: 855 (ieri 893). La curva epidemica in Lombardia, la Regione più colpita, segna +0,62% (+0,47%) con 522 nuovi casi contro i 394 di ieri. Sono stati elaborati 14.080 tamponi (10.919 il giorno precedente). Il rapporto tamponi / positivi è 3,7% (ieri 3,6%.) I totale dei contagiati è 83.820. In calo i ricoverati nelle strutture ospedaliere (-189) e i pazienti in terapia intensiva (-10).