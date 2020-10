Coronavirus, record assoluto di contagiati in Abruzzo rispetto al numero dei tamponi eseguiti

L’Aquila. Ieri in Abruzzo è stato registrato il record di contagi rispetto al numero di tamponi. Infatti, da inizio pandemia, non era mai stato registrato un rapporto nuovi contagi/tamponi superiore al 200%. In sostanza, ogni 16 tamponi fatti uno è risultato positivo.

Guardando infatti l’andamento del rapporto tra tamponi effettuati e nuovi contagi rilevati, emerge come il dato di ieri e quello dei giorni precedenti sia in forte aumento. Questo dato è più rilevante rispetto alla crescita numerica dei casi, perché permette di capire di quanto aumentano i contagi solo rispetto al numero dei tamponi eseguiti. Negli ultimi giorni il numero dei tamponi analizzati in Abruzzo sta crescendo sensibilmente rispetto al passato. Questo significa maggior monitoraggio della diffusione del virus e maggiori possibilità di circoscriverlo.

Ieri in Abruzzo sono stati registrati 203 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 3222 test. A far crescere il numero anche oltre 80 dei 103 anziani positivi in una Rsa di Avezzano (gli altri sono residenti altrove e vengono conteggiati dalle regioni di provenienza).

Il grafico si basa sui dati forniti dal ministero della Salute.