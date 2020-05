Coronavirus, report nazionale del ministero della Salute senza i dati dell’Abruzzo

L’Aquila. Mancano i dati dell’Abruzzo dal bollettino nazionale delle 18. Non è chiaro a cosa sia dovuto il blackout di comunicazione, ma dal bollettino ufficiale tutti i dati riguardanti la Regione Abruzzo risultano invariati, compreso il numero dei tamponi.

Una nota a fondo bollettino riporta la seguente dicitura: “si segnala che la Regione Abruzzo non ha inviato l’odierno aggiornamento dei dati”. Molti quotidiani si sono limitati a riportare i dati del giorno precedente in cui l’Abruzzo faceva registrare 3237 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Nella giornata di ieri (29 maggio) non c’erano stati positivi su 1.603 tamponi analizzati.

Erano invece 122 i ricoverati con sintomi, mentre in terapia intensiva restavano 3 persone, invariato rispetto al giorno precedente. Erano invece 645 i pazienti in isolamento domiciliare e un totale di 770 persone attualmente positive. La Regione proprio ieri aveva comunicato che il report con il dettaglio sui dati Covid in Abruzzo sarebbe stato trasmesso solo nelle giornate di martedì e venerdì. Non sono però arrivati neanche i dati per il bollettino nazionale.