Coronavirus, Rotary Club consegna pacchi dono con materiale scolastico ai bambini

Pescara. ll Rotary Club Vestini nei primi giorni di novembre ha consegnato 13 pacchi dono con materiale scolastico per aiutare in questo momento difficile e complesso i bambini che possono aver bisogno.

Il materiale (fogli di carta, album da disegno, pennarelli, matite, penne, cere, pastelli) doveva servire per organizzare la tappa abruzzese della Manifestazione Nazionale “Festival del Disegno 2020”, ma le restrizioni imposte dalla pandemia hanno determinato la cancellazione dell’evento.

Il Rotary Club Vestini, con il Presidente Lino Pace ed il Direttivo, tra i membri del quale si annoverano

Massimo Di Tonto, Clelia Cancelli, Anna De Febis, ha consegnato, in plurime occasioni, i doni per i

bambini di Penne, al Presidente Stefania Altigondo e al delegato Pino Pomponio della Croce Rossa di

Penne, quelli per i bambini di Pianella, Cerratina, Castellana e Moscufo al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” Prof. Tommaso D’Aloisio e quelli per i bambini di

Collecorvino al Presidente della Provincia, Antonio Zaffiri, Sindaco del Comune di Collecorvino.

La consegna dei doni avviene in totale riservatezza.

Il Rotary Club Vestini ringrazia gli organizzatori del “Festival del Disegno 2020” di Fabriano che hanno appoggiato l’idea del Club di donare il materiale inutilizzato con la speranza di fare la felicità di alcuni bambini. Nell’attesa che questo periodo di emergenza finisca quanto prima, il Rotary Club Vestini è al lavoro per realizzare progetti al servizio dell’area Vestina.