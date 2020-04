Coronavirus, salgono i contagi +3836, ma più di 2000 guariti. Stasera la diretta con il sindaco di Pescara Carlo Masci

In conferenza stampa, la protezione civile ha da poco fornito i dati della situazione attuale del Covid -19. In Italia, sono in totale 139.422 le persone hanno contratto il Coronavirus (3.836 in più rispetto a ieri) dall’inizio dell’epidemia. Attualmente, i soggetti positivi sono 95.262, 1195 in più rispetto a ieri. In relazione al numero totale dei contagi, 17.669 sono decedute (+542) e 26.491 sono guarite (+1555) .

Degli attualmente positivi, 28.485 sono le persone ricoverate in ospedale, 3693 in terapia intensiva, più del 65% in isolamento domiciliare, 63.084. Nella regione Abruzzo, 60 contagi.

