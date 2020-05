Coronavirus, saltano le visite all’apicoltura di Tornareccio. Ecco l’originale soluzione pensata per gli alunni delle scuole

Chieti. Saltano le giornate in azienda che permettono ad alunni e insegnanti di conoscere il mondo del miele e la fattoria didattica va online. Così l’Apicoltura Luca Finocchio di Tornareccio, che da anni nel periodo primaverile organizza giornate per le scuole, per superare le restrizioni dovute al Covid-19 ha deciso di realizzare due videolezioni: dalla prossima settimana saranno inviate alle scuole che avevano già aderito alla proposta di fattoria didattica, nonché a quelle che negli anni scorsi hanno già

partecipato al percorso didattico.

“Nel primo video”, ha raccontato Fabiana Finocchio, “spieghiamo come nasce il miele, dalle api alle fioriture fino all’uscita dai favi: un momento tradizionalmente molto emozionante per i bambini che vedono concretizzarsi il duro lavoro nato dall’alleanza tra uomo e natura. Nel secondo video accompagniamo alunni e insegnanti alla scoperta del miele attraverso i cinque sensi. Abbiamo anche

predisposto dei kit school disponibili sul nostro sito, box con mieli, palette, bicchierini e attestato di degustatore doc. Le due videolezioni racchiudono un percorso che abbiamo pensato di differenziare per la scuola dell’infanzia e quella primaria, con linguaggi diversi. Siamo sicuri che sarà un modo

originale per entrare in contatto con il mondo del miele, oltre che una possibilità di concludere in dolcezza l’anno scolastico. Naturalmente, appena sarà possibile, le nostre porte torneranno ad essere aperte alle scolaresche e a quanti vorranno fare una visita aziendale”.