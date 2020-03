Coronavirus:, scendono i casi di contagio. A quota 101.739 i positivi e 11.591 i morti

Scendono i casi di contagi in Italia. Un trend che sembra mostrare un rallentamento da diversi giorni. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 101.739 casi persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4.050 persone in più rispetto a ieri per una crescita del 4,1%). Di queste, 11.591 sono decedute (+812 +7,5%) e 14.620 sono guarite .

Attualmente i soggetti positivi sono 75.528 (escludendo morti e guariti). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile. I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.795; 3.981 sono in terapia intensiva (+75 , 1,9%), mentre 43.752 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati Regione per Regione:

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 42.161 (+1154, +2,8%)

Emilia-Romagna 13531 (+412, +3,1%)

Veneto 8724 (+366, +4,4%)

Piemonte 8712 (+506, +6,2%)

Marche 3684 (+126, +3,5%)

Liguria 3217 (+141, +4,6%)

Campania 1952 (+193, +11%)

Toscana 4412 (+290, +7%)

Sicilia 1555 (+95, +6,5%)

Lazio 2914 (+208, +7,7%)

Friuli-Venezia Giulia 1501 (+21, +1,4%)

Abruzzo 1345 (+52, +4%) Tamponi eseguiti solo parzialmente

Puglia 1712 (+163, +10,5%)

Umbria 1051 (+28, +2,7%)

Bolzano 1325 (+111, +9,1%)

Calabria 647 (+33, +5,4%)

Sardegna 682 (+44, +6,9%)

Valle d’Aosta 584 (-)

Trento 1682 (+88, 5,5%)

Molise 134 (+7, +5,5%)

Basilicata 214 (+12, +5,9%)