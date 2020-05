Coronavirus, solo una comunicazione e obbligo di misurarsi la febbre per chi da domani rientra in Abruzzo

L’Aquila. Una semplice comunicazione di rientro e l’obbligo di misurarsi la febbre per 15 giorni. Questo prevede l’ordinanza numero 54 del presidente della regione Marco Marsilio per chi torna in Abruzzo. Chi rientra con giusto titolo, proveniente da altre regioni italiane, deve segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica all’indirizzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo, ovvero al numero verde regionale 800 595 459 per l’opportuna presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica.

Chi rientra è tenuto inoltre anche al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al Siesp territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5 e al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina.

Clicca qui per leggere l’ordinanza completa.