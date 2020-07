Coronavirus, sotto controllo i due nuovi casi risultati positivi in provincia di Teramo

Teramo. Sono sotto controllo i due nuovi casi risultati positivi ieri al Covid-19, in provincia di Teramo.

L’Ucat, l’unità di coordinamento per l’assistenza territoriale, in stretta collaborazione con il Sisp, il servizio di Igiene e Salute Pubblica della Asl di Teramo, hanno provveduto al tracciamento dei contatti e stanno attivando, come sempre, tutte le misure di riduzione del rischio di contagio che hanno consentito alla provincia teramana di arginare la malattia da Sars-Cov-2.



L’Ucat, fortemente voluta dalla Regione Abruzzo e attivata per prima proprio nella Asl teramana, continua a fare un importantissimo lavoro proprio nella ricerca di nuovi casi di positività. All’Ucat infatti, vengono segnalati non solo tutti coloro che rientrano dai paesi esteri considerati a rischio dal Ministero della Salute, ma anche le persone rientrate in Italia da altri paesi non a rischio che compilano l’autodichiarazione.

Per tutti questi, è previsto l’isolamento fiduciario di 14 giorni e l’esecuzione di un tampone che garantisca la loro negatività al Covid-19. In particolare, la Asl di Teramo tiene alta l’attenzione su tutti i Comuni della costa abruzzese che, in questo periodo, restano comunque una delle mete più ambite del turismo in Italia.