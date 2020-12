Coronavirus, Speranza: preoccupato per Natale, mia linea resta quella della prudenza

“Non dobbiamo mettere la polvere sotto il tappeto, ma poi subito al lavoro”. Lo ha dichiarato il ministro della salute Roberto Speranza in un forum all’Ansa. “Affrontiamo i nodi a viso aperto – ha aggiunto – e se ci sono tensioni affrontiamole in questa maggioranza e nel perimetro di questo Governo. Non dobbiamo certo mettere da parte problemi e tensioni ma poi concentriamoci su tre grandi sfide che ci aspettano: la campagna vaccinale, l’utilizzo intelligente del Recovery fund e la guida del G20”.

“Sono preoccupato per le due settimane delle feste natalizie”. Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza nel Forum all’Ansa. “Se passa il messaggio liberi tutti- ha aggiunto il ministro – si ripiomba in una fase pericolosa a gennaio e febbraio quando saremo in piena campagna vaccinale”. “La mia linea e’, e resta, quella della prudenza e ribadisco con forza – ha concluso – la necessita’ di non vanificare i sacrifici fatti”.