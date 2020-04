Coronavirus, spunta documento del 2016 con la programmazione regionale dell’emergenza

L’Aquila. “I coronavirus sono un esempio di virus che hanno effettuato il salto di specie”. E’ quanto si legge nel Piano di Prevenzione 2014-2018 della Regione Abruzzo, come riportato dall’Ansa, in cui l’ente scriveva che “le infezioni da Sars CoV, Mers CoV, nuovi ceppi influenzali a trasmissione umana, l’influenza aviaria H7N9 e le infezioni da Ebola virus alimentano il burden delle malattie infettive e sono causa di elevato livello di attenzione al livello globale”. In base al Piano la Regione doveva approvare entro il 2016 una “delibera regionale per l’adozione di un Piano permanente per la gestione delle emergenze infettivologiche ed in particolare per l’adeguata diagnosi e presa in carico dei pazienti con infezioni diffusive per via aerea”.

Per la Regione, in sintesi, sempre secondo quanto riportato dall’Ansa, bisognava “introdurre un piano di risposta generale regionale alle grandi emergenze infettive per poterle contenere, circoscrivere la loro trasmissione e mantenere in sicurezza gli operatori sanitari coinvolti nelle procedure di assistenza e di cura”. Il Piano di Prevenzione fu approvato nel 2015, modificato nel 2016 e poi prorogato anche per il 2019 nel 2018. Nel confermare che quella delibera non c’è mai stata, fonti della Regione sottolineano che lo scopo doveva essere una “gestione omogenea all’interno delle Asl” e che oggi “nella prassi e nell’organizzazione” viene fatto tutto ciò che è necessario e che il Piano permanente avrebbe potuto prevedere”.