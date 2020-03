Coronavirus, turismo: stop a prenotazioni per pasqua e periodo estivo. Febbo “commissione nazionale al lavoro”

Pescara. Timori per la stagione turistica vengono espressi dall’assessore al Turismo, alla Cultura e allo Sviluppo economico, Mauro Febbo, presidente della Commissione nazionale degli assessori al Turismo, che parla di “cancellazione di tutte le prenotazioni per la settimana Santa e per la stagione estiva” in

Abruzzo.

“Se le stime degli esperti ci dicono che il picco dei contagi è atteso tra il 10 ed il 15 aprile capiamo bene che la stagione è compromessa. Ma solo allora potremo quantificare i danni”. Febbo ha anticipato alla redazione di “Sos Coronavirus” che in sede di Commissione nazionale al Turismo si è al lavoro in attesa del “decreto di Aprile annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che conterrà ulteriori misure economiche per 25 miliardi. Dico subito che la cifra dovrà essere aumentata almeno fino a 350/400 miliardi, sulla scorta di quanto già annunciato dalla Germania, pronta a mettere in campo 550 miliardi di euro”