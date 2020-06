L’Aquila. Alla data odierna sono 248 i casi positivi al Covid-19 presenti in provincia dell’Aquila, di cui 6 ricoverati non in terapia intensiva, 1 in terapia intensiva e 13 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 204 guariti e 24 i deceduti (15 provenienti da altra Asl).

Dei positivi Covid-19 finora registrati 35 sono dell’Aquilano (1 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 0 in isolamento domiciliare e 34 guariti), 102 della Marsica (3 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 4 in isolamento domiciliare, 90 guariti e 5 deceduti), 63 dell’area Peligna (0 ricoverati non in terapia intensiva, 0 in terapia intensiva, 7 in isolamento domiciliare, 53 guariti e 3 deceduti) 19 dell’area Sangrina (1 ricoverati non in terapia intensiva, 0 ricoverati in terapia intensiva, 1 in isolamento domiciliare, 16 guariti e 1 deceduto) e 29 di altra Asl (1 ricoverati non in terapia intensiva, 1 in terapia intensiva, 1 in isolamento domiciliare, 11 guariti e 15 deceduti).

In sorveglianza attiva ci sono complessivamente 380 persone, di cui 36 dell’Aquilano, 292 della Marsica (di cui 244 braccianti provenienti da uno stato estero e, quindi, secondo le normative nazionali vigenti, obbligatoriamente sottoposte a monitoraggio e tamponi) e 52 dell’area Peligno-Sangrina.

In sorveglianza passiva ci sono complessivamente 7 persone, di cui 0 dell’Aquilano, 6 della Marsica e 1 dell’area Peligna-Sangrina. La sorveglianza attiva in quarantena fiduciaria è disposta dalla Asl per chi ha avuto un contatto stretto con un caso confermato. Le autorità sanitarie controllano in modo periodico lo stato di salute dell’individuo con telefonate quotidiane. La sorveglianza passiva è una forma di quarantena decisa autonomamente da chi ritiene di aver avuto contatti a rischio.

I tamponi effettuati sui lavoratori del comparto edile presso la tensostruttura di Collemaggio sono stati, alla data odierna 3161. Lo rendono noto il direttore generale della Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila, Roberto Testa, e il sindaco dell’Aquila e presidente del comitato ristretto dei sindaci della Asl, Pierluigi Biondi.