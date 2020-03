Coronavirus, un ospedale da campo all’Interporto di Avezzano: predisposti 50 posti letto

Avezzano. Saranno 50 i posti letto che saranno allestiti all’interno dell’Interporto di Avezzano. La proposta della Regione Abruzzo è stata accolta dal commissario straordinario all’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. Nei prossimi giorni, quindi, sarà allestita tutta l’area oggi gestita dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha annunciato nel pomeriggio che si tratterà di un vero e proprio ospedale da campo che potrà contare sulle tende della Croce Rossa che saranno installate all’interno dei capannoni già utilizzati come centro di stoccaggio merci durante il terremoto dell’Aquila.

“Abbiamo chiesto l’autorizzazione al commissario Arcuri e alla Croce Rossa nazionale”, ha commentato il presidente Marsilio, “in Abruzzo abbiamo spazi e idee, ma servono risorse. Siamo in attesa di queste autorizzazioni da parte del commissario all’emergenza che ci permetterebbero di realizzare un ospedale all’interno del polo logistico, quindi con una doppia protezione”.

Già qualche giorno fa un gruppo di avvocati aveva chiesto di utilizzare questa importante struttura in un’emergenza così dura come quella del Covid-19. In una nota, come raccontato da MarsicaLive, Roberto Verdecchia, Jacopo Angelini, Gino Belisari, Alessandro Croce, Cristian Carpineta, Alessandro Di Mascio, Emiliano De Amicis, Vittoriano Frigioni, Alfredo Iacone , Pierluigi Oddi, Paolo Novella, Maurizio Radichetti, Mirko Salvati, Berardino Terra avevano proposto l’utilizzo dell’interporto per gestire il difficile momento.