Coronavirus: un positivo e un decesso oggi in Abruzzo. Ma è record di guariti

L’Aquila. Un decesso e un nuovo caso di Coronavirus in Abruzzo. È questo il bollettino odierno della regione abruzzese che conta anche 32 ricoveri, di cui 2, nello specifico, in terapia intensiva.

In isolamento domiciliare ci sono invece 254 persone, mentre i guariti salgono a 2540 casi complessivi. Inoltre con i 787 tamponi effettuati oggi, 28 giugno, sono 104.558 i test svolti in totale. Dall’inizio dell’emergenza, fino ad oggi, in Abruzzo sono stati registrati 3286 casi positivi al Covid mentre sono 462 le vittime abruzzesi dell’epidemia. La buona notizia si riferisce ai guariti, che sono 50 per la sola giornata odierna. Record in Abruzzo da quando il Coronavirus è arrivato in Italia.

I dati dell’ultima settimana di giugno confermano dunque un quadro epidemologico ormai lontano dai momenti più difficili registrati nei mesi di marzo e aprile, quando l’emergenza aveva ormai piegato in due l’intera nazione.