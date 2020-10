Corridoio Adriatico: pronta l’intesa tra Abruzzo, Marche, Molise e Puglia

L’Aquila. Un protocollo d’intesa per definire una strategia unitaria di sviluppo, da sottoporre al Governo, sui temi legati al potenziamento della dorsale adriatica centromeridionale è stato siglato

a Pescara dalle Regioni Abruzzo, Marche e Molise.

A siglare l’intesa sarà presto anche la Regione Puglia: il presidente, Michele Emiliano, non ha partecipato all’incontro perché trattenuto in Puglia dalla gestione dell’emergenza Covid-19. È intervenuto, in collegamento video, il capo di Gabinetto della Regione Puglia, Claudio Michele Stefanazzi. Alla riunione tecnica che ha preceduto la conferenza stampa hanno preso parte i

presidenti delle Regioni Abruzzo, Marco Marsilio, Marche, Francesco Acquaroli, Molise, Donato Toma, e l’assessore pugliese con delega ai Trasporti Giovanni Giannini. “Abbiamo condiviso un protocollo per lo sviluppo del Corridoio Adriatico”, ha esordito Marsilio, in veste di coordinatore dei presidenti delle 4 Regioni, “ed è forse la prima volta che si fa un ragionamento di così ampio respiro. Una situazione nuova che mette le Regioni nelle condizioni di proporre al Governo e, per il suo tramite, all’Europa, il tema del recupero del divario infrastrutturale che colpisce la dorsale adriatica centromeridionale”. “Un ritardo”, ha detto Marsilio, che vale sia per la dorsale appenninica sia per la fascia costiera. Mentre sulla dorsale tirrenica i treni corrono fino a 300 km all’ora, sul versante adriatico non raggiungono neppure i 200. Gli interventi che intendiamo sollecitare possono portare i treni a raggiungere almeno i 200 km all’ora di media sull’intero tracciato per poi aprire una

trattativa con il Governo su una nuova Alta Velocità”.

Quanto all’A14, per Marsilio “è un’autostrada vecchia e superata, con una terza corsia che si interrompe a Porto Sant’Elpidio servendo solo gran parte delle Marche, ma tagliando fuori Abruzzo, Molise e Puglia. C’è poi una condizione di sottosviluppo di porti e aeroporti in questa area vasta interregionale. Ora, con l’emergenza Covid-19 che sta provocando una risposta sia da parte del

Governo sia dell’Europa, puntiamo a inserirci nel dibattito legato al piano di resilienza e recupero con la forza di quattro Regioni che mettono insieme circa 7 milioni di abitanti”.