Corsa a un futuro ecosostenibile: pregi, prospettive e competitività. Se ne parla a Pescara

Pescara. La sostenibilità come opportunità competitiva. Questo il tema dell’incontro in programma per oggi giovedì 21 marzo alle 16,15 nella sala Orofino in via Raiale, 110 bis a Pescara. Un appuntamento a cura di Metamer Srl – gestore di energia e gas con sede a San Salvo nonché in altre città in Abruzzo e Molise – con Confindustria, rivolto a imprenditori e stakeholder.

Tema: “Sostenibilità, valore, competitività: la sostenibilità come opportunità competitiva”. Occasione per parlare e confrontarsi su temi sempre più rilevanti e sentiti all’interno delle imprese, come Blue economy, economia circolare, educazione ambientale, politiche ambientali, consumi sostenibili, salute e benessere psico-fisico. Relatore d’eccezione Francesco Perrini, professore ordinario del dipartimento di management e tecnologia della Bocconi, in programma testimonianze aziendali di Aptar Spa, Deco Spa e Fater Spa.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per gli interessati, per inviare la propria adesione, scrivere a m.mariani@confindustriachpe.it

Ma l’attività di Metamer non finisce qui. Proprio nei giorni scorsi infatti è partito il concorso a premi Le Olimpiadi dell’energia, con il quale l’azienda ha deciso di entrare nelle scuole, tra le famiglie, personale docente e non docente. Il tutto attraverso un contest che permette alla scuola di accumulare punti che vengono poi convertiti in buoni da donare alle stesse scuole per l’acquisto di materiale didattico. I punti che consentono di vincere materiali scientifici ed educativi si ottengono con le sottoscrizioni di contratti gas e luce. Sempre prestando fede al proprio slogan “L’energia accanto a te”.

La prima presentazione del progetto scuole di Metamer si è tenuta proprio lo scorso lunedì nell’istituto comprensivo 1 di Chieti. Lo stesso progetto prevede un laboratorio di energia con il coinvolgimento degli alunni della Scuola secondaria di 1 grado Chiarini, Scuola secondaria di 1 grado De Lollis, Scuola primaria Nolli, Scuola primaria Cesarii, Scuola primaria Brecciarola, Scuola primaria San Andrea con una serie di appuntamenti in programma da giovedì 21 marzo a mercoledì 3 aprile.

Metamer fornisce gas naturale e energia elettrica a clienti residenziali, attività ed industrie. Radicata in Abruzzo e Molise, opera su tutto il territorio nazionale e analizza con precisione le esigenze di ogni categoria di cliente, offrendo sempre la soluzione ottimale. Metamer predilige il contatto diretto ed immediato con i propri clienti, per questo mette a loro disposizione un ventaglio articolato di servizi: sportelli territoriali, servizi personalizzati, servizi online, supporto telefonico e soprattutto un rapporto diretto con i responsabili dei servizi al cliente, sempre pronti a rispondere a qualsiasi esigenza.