Cose del Posto: lo shop online dedicato ai prodotti tipici del centro Italia

L’Aquila. Cose del Posto è uno shop online di prodotti tipici del Centro Italia, il cui obiettivo è quello di commercializzare e diffondere le eccellenze locali provenienti direttamente dal cuore della penisola. Su Cose del Posto shop online è possibile trovare una vasta varietà di prodotti provenienti dalla Toscana all’Umbria e dall’Abruzzo fino alle Marche, tutti accuratamente selezionati, privilegiando sempre le lavorazioni artigianali.

Lo shop online di prodotti tipici

La clientela di un negozio di prodotti tipici online è per sua natura esigente: i sapori, gli odori e caratteristiche qualitative richieste sono estremamente precise, perché il desiderio di questi cibi è il frutto del ricordo nostalgico di queste terre. Per questa ragione i creatori di Cose del Posto hanno dato vita a un e-commerce completo e curato, la cui offerta potesse soddisfare anche i palati più pretenziosi. Il catalogo comprende salumi e formaggi, farine, pasta, legumi e condimenti di ogni tipo, nonché bevande e persino marmellate. La selezione merceologica avviene sulla base dell’attenta analisi delle peculiarità enogastronomiche del centro Italia, mirando a proporre solo l’eccellenza di ciascun territorio.

Non fa strano quindi che cercando in rete, ad esempio, vendita online di prodotti tipici umbri o toscani, ci si imbatta proprio in questo e-commerce, che ha dedicato l’intero settore della salumeria e dei formaggi alle prelibatezze dell’Umbria e della Toscana. Quest’ultime, d’altronde, sono le regioni del centro Italia in cui la produzione di salumi e formaggi è eccezionalmente intensa, come dimostra la grande varietà disponibile sul mercato. Su Cose del Posto è possibile acquistare prosciutto di cinta senese D.O.P., capocollo toscano al finocchio, e persino alcune varietà di salami norcini. Stesso dicasi per la sezione dei formaggi, dov’è possibile scegliere tra tantissime tipologie di pecorino (stagionato sotto foglie di castagno, ulivo e rosmarino), e per quella dei legumi, nella quale si trovano lenticchie, ceci e tanti altri cereali tipici proprio di Umbria e Toscana.

I prodotti in catalogo

Sul sito è possibile acquistare anche diverse qualità di farine (di grano tenero, semola, farro ecc.) macinate a pietra, proprio come si era soliti fare un tempo, nonché numerosi prodotti di pasticceria secca, quali biscotti e torroni. A questi si accompagna, inoltre, un’originale selezione di pasta artigianale che include stringozzi e tagliatelle, disponibili nelle diverse varianti al farro, al peperoncino, all’uovo, al limone e persino al tartufo. Infine, è presente un intero catalogo dedicato ai condimenti, nel quale sono inclusi oli prelibati, extravergini e aromatizzati, spezie (come lo zafferano), nonché salse e sughi rigorosamente di tipo biologico. Il catalogo del negozio online, peraltro, è periodicamente aggiornato, così da potersi adattare alle produzioni artigiane e al periodo dell’anno, garantendo ai clienti solo prodotti di stagione.

Le eccellenze abruzzesi

Tra gli articoli venduti da Cose del Posto sono meritevoli di apposita menzione i prodotti tipici d’Abruzzo, quali tartufi e vini prelibati. L’e-commerce dedica un’intera sezione del suo catalogo ai tartufi, offrendo ai propri clienti non solo quelli conservati, ma anche i prodotti freschi. Fra le varietà proposte, una specialità tipicamente abruzzese è il tartufo nero estivo, denominato così proprio perché raccolto nel pieno dell’estate, tra i mesi di giugno e agosto. Si tratta di un prodotto ideale da consumare tanto con i primi, quanto con i secondi, ma per renderlo ancora più speciale è indispensabile l’abbinamento con uno dei vini tipici abruzzesi, presenti anch’essi sullo store. Il Montepulciano d’Abruzzo, ad esempio, è un vino pieno e corposo che si sposa eccezionalmente bene con il delicato tartufo nero estivo, dando vita a un abbinamento sopraffino.