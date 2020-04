Covid-19, 4805 casi in più di ieri e 15362 morti in totale. Stasera la diretta con l’ex ministro alla salute Beatrice Lorenzin

In conferenza stampa, la protezione civile ha da poco fornito i dati della situazione attuale del Covid -19. In Italia, e sono in totale 124.632 le persone hanno contratto il Coronavirus (4.805 in più rispetto a ieri) dall’inizio dell’epidemia. Attualmente, i soggetti positivi sono 88.274, 2886 in più rispetto a ieri. In relazione al numero totale dei contagi, 15.362 sono decedute (+681) e 20.996 sono guarite (+1238) .

Degli attualmente positivi, sono 29010 le persone ricoverate in ospedale, 3984 in terapia intensiva, 55270 in isolamento domiciliare. Nella regione Abruzzo, crescita di 65 contagi per un totale di 1628 casi totali.

Stasera in diretta alle ore 21.15 l’analisi dei casi con l’onorevole del PD Beatrice Lorenzin, ex ministro alla Salute del nostro Paese. (RaffaeleCastiglioneMorelli)