Covid-19, dal mercato di Campagna Amica di Teramo arrivano pacchi pasquali per i bisognosi di Atri

Teramo. La solidarietà degli agricoltori non si ferma neanche alla vigilia di Pasqua. Questa mattina i produttori del mercato di Campagna Amica di Teramo hanno donato alla sezione di Atri della Protezione civile pacchi dispense e buste della spesa da consegnare alle famiglie più bisognose.

L’iniziativa rientra tra le attività di solidarietà portate avanti in questi giorni dai produttori di Coldiretti che stanno collaborando con diverse associazioni di volontariato per venire incontro alle esigenze delle persone che vivono un momento di difficoltà economica aggravata dall’emergenza sanitaria. A consegnare i prodotti donati dalle aziende del mercato è stata questa mattina presidente di Coldiretti Teramo, Emanuela Ripani che ha incontrato il presidente della protezione civile di Atri Alvaro Guardiani.

“Un piccolo gesto di solidarietà ma non l’unico fatto in questo periodo”, ha dichiarato Emanuela Ripani, presidente di Coldiretti Teramo, “un modo per far trascorrere la pasqua in serenità a coloro che in questo momento sono in gravi difficoltà economiche. La campagna non si ferma e continua ad essere solidale come meglio può”.