Covid-19, riaprono i McDonald’s di Avezzano e L’Aquila. Si riparte il 4 maggio con il McDrive

Dopo quasi 2 mesi di chiusura riapriranno lunedì 4 maggio i McDonald’s di Avezzano e dell’Aquila. Si potrà tornare ad ordinare panini, patatine e tutte le sfiziosità dei menù: inizialmente in modalità Mc Drive e, a strettissimo giro, anche con la consegna a domicilio e il servizio di asporto. Abbiamo chiesto al licenziatario Gaetano Miranda come avverrà la tanto attesa riapertura.

“Sono finalmente arrivate tutte le autorizzazioni necessarie per tornare ad offrire il nostro servizio” ci ha raccontato Miranda. “Ci samo presi qualche giorno in più per interpretare al meglio le direttive regionali , ma soprattutto per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei clienti. Riaprire in condizioni sicure per tutti era la mia massima priorità. Abbiamo studiato in dettaglio tutti i protocolli: ripartire non significava solo investire migliaia di euro in ordini di merce, ma soprattutto far tornare al lavoro i miei collaboratori, a cui volevo offrire le massime garanzie “.

In questi giorni abbiamo allora provveduto a effettuare tutte le sanificazioni necessarie (dai condotti dell’aria all’ambiente di lavoro), l’adeguamento delle cucine alle distanze, il reperimento di presidi protettivi e tutto ciò che fosse necessario per garantire al 100% la sicurezza dei dipendenti e dei clienti”.

Modalità di erogazione dei servizi.



Ma come riaprirà il McDonald’s? Il dettagliato protocollo diramato dalla casa madre e valido a livello nazionale prevede:

GIORNO #1 – Riapertura del McDrive

orario 18-22 lunedì 4 maggio

orario continuato 9-23 da martedì 5

orario 18-22 lunedì 4 maggio orario continuato 9-23 da martedì 5 GIORNO #3 – Riapertura servizio di Home Delivery

corrieri Glovo ad Avezzano, Deliveroo all’Aquila

corrieri Glovo ad Avezzano, Deliveroo all’Aquila GIORNO #7 – Avvio del servizio di asporto

si potrà ordinare sul posto e ritirare i pasti, sempre nel rispetto delle distanze e delle direttive regionali

In tutti i casi il pagamento si effettuerà in modalità contactless e coloro che saranno incaricati di consegnare l’ordine indosseranno mascherina e guanti.

“Mi voglio scusare in anticipo con i nostri clienti se non avremo la velocità e l’efficienza a cui li abbiamo abituati“, prosegue Miranda, “ma in questo momento dobbiamo tutelare la sicurezza di tutti. Preferiamo metterci qualche minuto in più, ma esser certi che tutti abbiano un servizio al 100% garantito.

Vorrei, per chiudere, fare alcuni ringraziamenti ad aziende partner senza le quali non avremmo potuto garantire tutto ciò: la Imitica di Paciotti Bruno ad Avezzano, azienda che mi ha garantito una sanificazione professionale e impeccabile mettendosi al servizio anche in questi giorni di festa; poi alla Dako e alla Delta dell’Aquila, che mi hanno affiancato per risolvere problemi di logistica e di accesso al credito fondamentali. Trovare professionisti ed aziende del genere, che, seppur carichi di impegni in questo maledetto periodo, ti sono al fianco e ti aiutano a ripartire, non è cosa scontata. Miei colleghi di Roma o di altre grandi città stanno avendo molti più problemi: un motivo in più per essere fieramente abruzzesi!”