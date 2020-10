Covid-19: riparte attività delle associazioni sportive negli impianti e palestre scolastiche

Pescara.”Riparte in sicurezza l’attività delle Associazioni sportive in tutti i 23 impianti del Comune di Pescara e nelle 18 palestre scolastiche dove pure, a partire da oggi, sarà possibile svolgere gli allenamenti in orario extrascolastico. Spetterà alle singole associazioni far rispettare le norme anti-Covid-19 in termini di protezione personale, ovvero l’uso delle mascherine all’ingresso e all’uscita degli impianti, evitare gli assembramenti e l’uso costante dei gel per la disinfezione delle mani”. Lo ha detto l’assessore allo Sport Patrizia Martelli ufficializzando la riapertura definitiva di tutti gli impianti a partire da lunedì prossimo, 5 ottobre.

“Sarà invece il Comune”, prosegue,” ad accollarsi l’onere della sanificazione e igienizzazione degli impianti, operazione peraltro già avvenuta, e che altrimenti avrebbe avuto un corso abnorme e inaccettabile per le singole Organizzazioni con ricadute sociali pesanti anche per le famiglie”.

“Alle Associazioni abbiamo piuttosto applicato un minimo e simbolico incremento del piano tariffario che, senza incidere sulle spese complessive sostenute, comunque giustificano in minima parte l’ulteriore investimento economico dell’amministrazione comunale”, conclude.