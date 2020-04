Covid-19, tra poco le prime riaperture. Linee guida su sanificazioni, disinfezioni e igienizzazioni

La semplice, seppur profonda, pulizia non sostituisce l’efficacia della igienizzazione, disinfezione e sanificazione di ambienti. Soprattutto in tempi di pandemia! A dirlo non sono persone qualunque ma esperti del settore che vantano anni di esperienza alle spalle. Allora quali sono le mosse da adottare per avvalersi di tale servizio? Abbiamo contattato Pasquale di Mama Servizi – che in questo periodo di emergenza Covid-19 ha garantito insieme al suo team prestazioni professionali e puntuali nonostante le numerose richieste.

In vista delle riaperture degli inizi di maggio, l’igienizzazione, la disinfezione e la sanificazione dei locali saranno necessari per assicurare lo svolgimento delle attività in ambienti che raggiungano i livelli di sicurezza previsti. Che siano di grandi o piccole dimensioni, “operiamo sulle aree richieste rispettando le precise indicazioni emanate dal Ministero della Salute, sia per quanto riguarda l’ambito tecnico ed organizzativo sia per l’aspetto operativo”.

Prodotti e macchinari.

“Generatori di ozono di varie potenze e dimensioni, nebulizzatori e atomizzatori nonché prodotti certificati contenti il marchio HACCP. Il nostro modo di lavorare”, ha dichiarato Pasquale, “non solo prevede attrezzature all’avanguardia e prodotti riconosciuti dall’Ente sanitario – che riescono in modo ecologico e rapido a eliminare ogni virus o batterio al 99,99% – ma si serve anche di uno staff altamente qualificato che utilizza strategie e metodi di pulizia appositamente studiati per le varie esigenze”.

Tempistiche.

“Garantiamo la nostra disponibilità nell’immediato. Nonostante il servizio sia molto richiesto in questo momento a causa dell’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus”, ha raccontato Pasquale, “riusciamo ad oggi a rispondere senza ritardi alle nuove domande. Generalmente il servizio si effettua in giornata e dipende, naturalmente, alle dimensioni degli ambienti”.

Costi e promozioni.

“I costi”, ha concluso, “dipendono dal tipo di lavoro che andiamo a effettuare e alle metrature dei locali su cui andiamo ad applicare il servizio. Per venire incontro ai clienti, inoltre, abbiamo lanciato una nuova promozione: il servizio di pulizia settimanale garantisce una volta al mese in omaggio l’utilizzo del generatore di ozono”.

Insomma, se anche tu hai pensato di usufruire del servizio, affidati a una delle aziende leader nella Marsica. Dopo l’esecuzione dello stesso, ti verrà rilasciato un attestato che certifica che il tuo ambiente è stato sottoposto a sanificazione. Inoltre, secondo l’art. 64 del Decreto Cura Italia, per coloro che provvederanno a sanificare i propri ambienti di lavoro è previsto uno sgravio fiscale del 50%. Che aspetti?

